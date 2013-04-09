Жуткое ДТП в России: 8 человек сгорели заживо

Во вторник, 9 апреля, утром во Владимирской области России произошло в крупное ДТП, жертвами которого стали восемь человек, а еще один – пострадал.

Об этом со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону сообщает ИТАР-ТАСС.

Авария произошла в 0.15 мск (23.15 по Киеву) на 139-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" у населенного пункта Болдино Петушинского район.

"ДТП произошло из-за грубого нарушения правил дорожного движения - выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение автомобиля "Мицубиси Паджеро", грузового автомобиля "Вольво" и грузового автомобиля "Газель". Из-за столкновения возник пожар", - сказали в управлении.

Личности погибших уточняются, их тела сильно обгорели. На месте происшествия работает оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны.

Ранее "Главред" сообщал, что 28 марта в России произошло масштабное ДТП. В Вологодской области в автобус с детьми врезалась легковушка и грузовик. В результате аварии погибли шесть человек и 23 пострадали.

фото: 33.mchs.gov.ru