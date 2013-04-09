Филип Вуянович переизбрался на пост президента Черногории

7 апреля в Черногории прошли президентские выборы, и только спустя сутки после закрытия избирательных участков Центризбирком страны огласил результаты. С результатом 51,2% победил действующий глава государства Филип Вуянович.

Второй кандидат на пост президента, лидер "Демократического фронта" Миодраг Лекич, заявил о своем желании оспорить результат, оглашенный избирательной комиссией, сообщает BBC.

Вуянович в своей предвыборной программе обещал скорейшее вступление Черногории в ЕС и НАТО.

Оппоненты президента утверждают, что его партия, находящаяся у власти в течение 20 лет, погрязла в коррупции, на что указывал и Лекич в своих предвыборных выступлениях.