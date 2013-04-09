В последние годы Тэтчер не появлялась на людях: не хотела выглядеть беспомощной

9 апреля 2013, 09:21

Из-за болезней "железная леди" почти не выходила на люди и в последние годы жизни боролась со старческим слабоумием

Маргарет Тэтчер

Скончавшаяся в понедельник, 8 апреля, Маргарет Тэтчер стала самым известным британским премьером после Уинстона Черчилля. Несмотря на порой безумную непопулярность, он продержалась в кресле премьера 11 лет, а в последние годы своей жизни боролась со старческим слабоумием.

Дочь бакалейщика из маленького английского городка с юности интересовалась политикой, однако, работала химиком, разрабатывая эмульгаторы для мороженого, сообщает ТСН.

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Уже за тридцать, родив двух детей, Маргарет Тэтчер одержала трудную победу на выборах в парламент.

А через несколько лет она стала скандальным министром образования: выступила за сохранение наказания учеников розгами и заслужила прозвище "воровка молока", потому что отменила бесплатное молоко для всех и оставила только для малоимущих.

Став премьером, "железная леди", как окрестила ее советская пресса, решительно взялась за экономические реформы. Женщина, которая разбирается в управлении своим домом, понимает как управлять страной, говорила она. Меньше всего Тэтчер беспокоилась о своем рейтинге и ради экономического роста сокращали расходы на социальную сферу и урезала дотации.

В 1990 году в Лондоне вспыхнул настоящий бунт против введенного Тэтчер подушного налога, который должны были заплатить даже самые бедные: если денег нет, его надо было отработать. Однако Тэтчер была готова к борьбе, даже если против нее весь мир. Она прекрасна в гневе, и она берет верх.

Отказавшись идти на уступки ирландским сепаратистам, Тэтчер едва не погибла во время покушения на нее. В 1984-м ИРА организовала взрыв в гостинице, где остановилась Тэтчер. Но уже на следующий день, как ни в чем не бывало, Тэтчер открыла конференцию, на которую и приехала.

Тэтчер одной из первых на Западе поддержала реформы Михаила Горбачева. Накануне распада СССР Тэтчер побывала в Киеве и выступила перед тогда еще советскими депутатами: "Вы избрали путь от тоталитаризма к ответственности за свою свободу".

Тэтчер на 10 лет пережила своего мужа. В последние годы она перенесла несколько инсультов и до последнего боролась с возрастным слабоумием. Из-за болезней почти не выходила на люди. Она не хотела, чтобы ее видели беспомощной. Однако ее запомнят какой угодно, но не слабой.

Ранее "Главред" сообщал, что "железная леди" умерла на 88-м году жизни и будет похоронена с воинскими почестями.

видео: tsn.ua

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Маргарет Тэтчер маразм слабоумие
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