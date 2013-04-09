Бойня в Сербии: мужчина застрелил 13 человек

В Сербии 60-летний мужчина устроил бойню и застрелил шесть мужчин, шесть женщин и ребенка в деревне Велика Иванка в 50 километрах к югу от Белграда.

Об этом со ссылкой на телеканал RTS сообщает BBC.

Мотивы его поступка неизвестны.

По словам представителя больницы "скорой" помощи в Белграде, после бойни мужчина попытался убить свою жену и покончить жизнь самоубийством. Оба они находятся в тяжелом состоянии.

Представитель министерства внутренних дел страны Милорад Велжович заявил, что тела друзей и родственников стрелка были обнаружены в пяти отдельных домах. В настоящее время деревня, где произошли убийства, оцеплена полицией.

Ранее "Главред" сообщал, что бессмысленная бойня была устроена в США на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где были застрелены три человека.

фото: glassrpske.com