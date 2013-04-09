Бойня в Сербии: мужчина застрелил 13 человек

Тела друзей и родственников стрелка были обнаружены в пяти отдельных домах
В Сербии 60-летний мужчина устроил бойню и застрелил шесть мужчин, шесть женщин и ребенка в деревне Велика Иванка в 50 километрах к югу от Белграда.
Об этом со ссылкой на телеканал RTS сообщает BBC.
Мотивы его поступка неизвестны.
Представитель министерства внутренних дел страны Милорад Велжович заявил, что тела друзей и родственников стрелка были обнаружены в пяти отдельных домах. В настоящее время деревня, где произошли убийства, оцеплена полицией.
Ранее "Главред" сообщал, что бессмысленная бойня была устроена в США на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где были застрелены три человека.
фото: glassrpske.com