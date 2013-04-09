Путин о голом протесте Femen: лучше бы колбасу или сало показали

Президент России Владимир Путин еще раз прокомментировал акцию голых активисток Femen, которые пытались атаковать его и канцлера Германии Ангелу Меркель во время промышленной ярмарки в Ганновере в понедельник, 8 апреля. Президент РФ сказал, что девушки его не впечатлили.



"Что касается девушек - я с утра позавтракать не успел. Если бы они мне, как говорят, колбасу показали или сало, это бы меня порадовало, а те прелести, которые они демонстрируют, - не очень", - сказал Путин на пресс-конференции в Амстердаме, пишет РБК.

Журналисты отмечают, что фразой про колбасу и сало президент, скорее всего, отсылал к фильму "Служили два товарища". В одном из эпизодов картины часовому-махновцу Семену сослуживец показывает через оптический прицел находящуюся вдали обнаженную девушку: "Смотри, смотри... Ну как?" "Если бы ты мне показал колбасу, сало или вареники со сметаной, а то я такого добра много видел", - отвечает герой фильма.

Путин также прокомментировал акции протеста, которыми его встретили секс-меньшинства в Амстердаме. "Слава Богу, что гомосексуалисты здесь не разделись", - сказал российский президент.

Видео "нападения" голых Femen на Путина СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

Напомним, полуобнаженные активистки Femen пытались атаковать Путина в понедельник, 8 апреля, в Ганновере. Они выкрикивали в его адрес оскорбительные выражения, а на своих телах написали "Иди на х**, Путин".

Сам Путин, комментируя акцию, сказал, то ничего страшного в ней не видит.

Вместе с тем, на пятерых девушек, участвовавших в акции, заведено уголовное дело за оскорбление представителей власти.

Правда, по данным немецких СМИ, ход ему будет дан только в случае, если этого потребует потерпевшая сторона.