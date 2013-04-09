Названа дата похорон Маргарет Тэтчер, а в Лондоне бьют витрины и громят магазины

Экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, которая скончалась в понедельник, 8 апреля, будет похоронена 17 апреля.

Об этом заявили в канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит.

А в лондонском районе Брикстон в ночь на 9 апреля вспыхнули беспорядки с участием недовольных социальной политикой правительства Маргарет Тэтчер. После кончины экс-премьера толпы людей вышли на улицы, били витрины и грабили магазины, сообщает ИТАР-ТАСС.

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В Брикстон были стянуты дополнительные силы безопасности, арестованы два человека. Люди в масках забрались на кинотеатр и сделали на его фасаде оскорбительную для Тэтчер надпись.

В 1981 и 1985 гг в Брикстоне также прошли крупнейшие волнения недовольных курсом "Железной леди", занимавшей в то время пост премьера. Сейчас в этом районе Лондона восстановлен порядок.

Акция противников Тэтчер прошла минувшей ночью и во втором по значению городе Шотландии - Глазго.

Ранее "Главред" сообщал, что Тэтчер будет похоронена с воинскими почестями в лондонском соборе Святого Павла.

видео: youtube.com