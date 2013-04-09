Названа дата похорон Маргарет Тэтчер, а в Лондоне бьют витрины и громят магазины

А в Лондоне уже вспыхнули беспорядки с участием недовольных соцполитикой правительства Тэтчер
Экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, которая скончалась в понедельник, 8 апреля, будет похоронена 17 апреля.
Об этом заявили в канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит.
А в лондонском районе Брикстон в ночь на 9 апреля вспыхнули беспорядки с участием недовольных социальной политикой правительства Маргарет Тэтчер. После кончины экс-премьера толпы людей вышли на улицы, били витрины и грабили магазины, сообщает ИТАР-ТАСС.
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В Брикстон были стянуты дополнительные силы безопасности, арестованы два человека. Люди в масках забрались на кинотеатр и сделали на его фасаде оскорбительную для Тэтчер надпись.
В 1981 и 1985 гг в Брикстоне также прошли крупнейшие волнения недовольных курсом "Железной леди", занимавшей в то время пост премьера. Сейчас в этом районе Лондона восстановлен порядок.
Акция противников Тэтчер прошла минувшей ночью и во втором по значению городе Шотландии - Глазго.
Ранее "Главред" сообщал, что Тэтчер будет похоронена с воинскими почестями в лондонском соборе Святого Павла.
видео: youtube.com