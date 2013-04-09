Лидер FEMEN: в России наши акции почему-то сводят к арту или сиськам

Лидер украинского движения FEMEN, активистки которого на выставке в Ганновере выскочили перед Владимиром Путиным и Ангелой Меркель обнаженными по пояс, не понимает, почему российские журналисты сводят политические акции к простому арту или сиськам".

Об этом Александра Шевченко заявила в интервью изданию "Московский комсомолец".

"Это политическая акция. Может быть, она какими-то художниками и трактуется, как некое действо с арт-оттенком, но это никак уж не перформанс с политическим оттенком. Раздражает что, что российские журналисты сводят политический акт, в котором Россия так нуждается, до арта или сисек, того, что это сделали женщины", - заявила активистка.

По ее словам, журналисты объясняют людям акции FEMEN "глупым сексизмом и детскими представлениями о женщине".

"Со стороны российских журналистов это просто какое-то издевательство, полная глупость и непонимание процесса", - отметила Шевченко.

Также она заверила, что мишенями акции становятся "представители патриархата, максимально ответственные за патриархальный режим в обществе".

"Никакого творчества в наших действиях, кроме разрисованного тела, не присутствует. Это исключительно политический акт. Это не самовыражение, а политическое выражение своего мнения и позиции нашей организации", - резюмировала она.

Напомним, как сообщал "Главред", инцидент с Femen и Путиным произошел на промышленной ярмарке в Ганновере. Раздевшиеся до пояса девушки выкрикивали лозунги, а на их телах были написаны матерные выражения в адрес российского президента (ФОТО).