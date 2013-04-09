Возле АЭС в Иране произошло мощное землетрясение

В Иране произошло мощное землетрясение, эпицентр которого находился в районе города Бушер, где находится атомная электростанция.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров, передает РИА Новости.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 91 километре от города Бушер. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

В то же время, проектировщик электростанции заверил, что ее здание способно выдержать землетрясение, гораздо более сильное, чем 6,3 балла.

Отметим, что атомную электростанцию в Бушере проектировали и строили россияне.