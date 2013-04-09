КНДР закончила подготовку к запуску баллистической ракеты

Северная Корея завершила приготовления к запуску баллистической ракеты среднего радиуса действия "Мусудан".

Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на информированные источники, передает "Интерфакс".

Как стало известно, вооруженные силы Южной Кореи приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с ожидаемым пуском.

Напомним, ранее Северная Корея посоветовала всем иностранным гражданам, находящимся в Южной Корее, подумать об эвакуации на случай войны.

Позже КНДР рекомендовала России, Великобритании и другим странам рассмотреть вопрос об эвакуации посольств из Пхеньяна. Тем не менее, по последним данным, ни одно дипломатическое представительство эвакуировано не было.

Тем временем, Япония заявила о развертывании системы перехвата ракет на стратегических позициях вокруг Токио, чтобы прикрыть этот район от возможного удара северокорейской баллистической ракеты.

По некоторым данным, Пхеньян может запустить ее уже в среду, 10 апреля.

В свою очередь, Южная Корея и США разработали свой план реагирования на любые провокационные действия со стороны КНДР.