Мощное землетрясение в Иране уничтожило три города, погибли 20 человек

Стало известно о последствиях мощного землетрясения в Иране.

Спасатели и добровольцы уже извлекли как минимум 20 тел погибших из-под обломков зданий в городе Хормодж, передает РИА Новости.

По данным местных властей, количество пострадавших исчисляется уже сотнями, но точных данных на этот счет пока нет.

Местные СМИ сообщили, что в результате землетрясения пострадали как минимум 500 человек.

Ранее стало известно, что от удара стихии пострадали города Каки, Хормудж и Кенган, которые были почти полностью разрушены.

Отметим, что город Хормодж расположен в 35 километрах от эпицентра землетрясения, произошедшего на глубине 10 километров.

Сильные подземные толчки также ощущались в близлежащем городе Бушер, в окрестностях которого находится одноименная атомная электростанция, построенная при содействии специалистов из России.

Отметим, что конструкция этого сооружения рассчитана на землетрясения магнитудой в 9 баллов, поэтому АЭС никаких существенных повреждений не получила и работает в обычном режиме.

Как известно, строительство атомной электростанции в Бушере началось в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union A.G. (Siemens/KWU).

25 августа 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции.

Физический пуск АЭС "Бушер" начался под контролем инспекторов МАГАТЭ 21 августа 2010 года, когда была осуществлена доставка ядерного топлива в реакторное отделение станции. В мае 2011 года на энергоблоке проведены работы по выводу ядерной паропроизводящей установки на минимально контролируемый уровень мощности.

Также отметим, что Иран входит в десятку самых сейсмоопасных районов земного шара.

В декабре 2003 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в городе Бам погибли более 31 тысячи человек, около 42 тысяч получили ранения.

Сам город, а также знаменитая крепость были почти полностью разрушены.