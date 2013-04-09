В Британии празднуют смерть Маргарет Тэтчер: ранены шестеро полицейских

В Британии сотни противников "Железной Леди" вышли на улицы, чтобы отпраздновать ее смерть.
Сотни британцев решили отпраздновать смерть Маргарет Тэтчер на улицах своих городов.
Об этом сообщает ТСН.
В результате во многих уголках страны возникли беспорядки, в ходе которых получили ранения шестеро полицейских.
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Наиболее значительные "празднования" произошли в Бристоле и в лондонском районе Брикстон.
Демонстранты, которые поздно вечером праздновали смерть Маргарет Тэтчер, отказались разойтись по требованию полиции и вступили в схватку с правоохранителями.
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В целом, участие в массовых погромах принимали более 300 британцев.
За решетку попали несколько нарушителей общественного порядка, а также несколько мародеров, которые, пользуясь случаем, пытались ограбить магазин.
Отметим, что на родине "Железная Леди" пользовалась далеко не всеобщей популярностью: в результате ее жестких действий по приватизации ведущих предприятий, работу потеряли многие тысячи простых граждан.
Во времена премьерства Тэтчер в стране неоднократно поднимались бунты, в частности, шахтеров.
Тем не менее, "Железная Леди", оправдывая свое прозвище, каждый раз требовала усмирять протесты.
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