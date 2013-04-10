Китай закрыл границу с Северной Кореей

Власти Китая 10 апреля закрыли въезд в КНДР для туристических групп.

Движение туристов было ограничено в крупнейшем пограничном пункте Даньдун, передает ИТАР-ТАСС.

В то же время, поездки в Северную Корею с деловыми целями по-прежнему разрешены.

Запрет на въезд в Северную Корею для туристов пограничники объяснили позицией Пхеньяна, настаивающего на том, чтобы иностранные граждане покинули страну.

С подобной инициативой КНДР выступила еще на прошлой неделе. 5 апреля северокорейский МИД обратился к размещенным в стране посольствам с предложением эвакуировать из страны своих граждан, включая самих сотрудников дипмиссий, в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове.

В марте и апреле власти КНДР неоднократно угрожали США ракетным ударом по военным базам на тихоокеанском острове Гуам, в Южной Корее и, возможно, Японии.

В течение последней недели американская и южнокорейская разведки получили информацию о подготовке Северной Кореи к испытаниям баллистической ракеты.

Отношения между КНДР и другими странами продолжают ухудшаться с конца 2012 года.

В декабре Северная Корея запустила спутник, что было расценено рядом стран как испытание баллистической ракеты. В феврале Пхеньян провел очередные ядерные испытания.

Кроме того, со стороны КНДР последовал ряд показательных шагов по эскалации конфликта, таких, как заявление, что полуостров находится в состоянии войны, и закрытие индустриальной зоны Кэсон, созданной совместно с Южной Кореей.