В Иране число жертв землетрясения увеличилось до 37 погибших и 850 раненых

В Иране количество жертв мощного землетрясения в окрестностях города Бушер увеличилось до 37 человек.

Об этом передает РИА Новости.

Кроме того еще около 850 человек получили ранения, сообщили местные власти.

Иранское официальное информагентство IRNA сообщало, что землетрясение нанесло значительный ущерб городам Каки, Кенган и Хормудж, которые были практически уничтожены.

Как известно, в окрестностях города Бушер находится атомная электростанция, построенная при участии российских специалистов.

Напомним, Иран входит в десятку самых сейсмоопасных районов земного шара, здесь почти каждые десять лет происходит землетрясение магнитудой более 7,0.

Предыдущее мощное землетрясение произошло в декабре 2003 года, тогда жертвами подземных толчков магнитудой 6,3 в городе Бам на юго-востоке страны стали более 31 тысячи человек, около 42 тысяч получили ранения.

Сам город, а также знаменитая крепость были почти полностью разрушены.