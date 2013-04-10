В Техасе казнили убийцу, приговоренного к смерти 22 года назад

В американском штате Техас 9 апреля привели в исполнение смертный приговор убийце, осужденному 22 года назад.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Рики Льюис, которому исполнилось 50 лет, был осужден за грабеж, убийство и изнасилование.

Присяжные сочли его виновным в убийстве мужчины и изнасиловании его невесты в 1990 году. К тому моменту Льюис уже неоднократно сидел в тюрьме.

Сам осужденный признал свою вину только по пункту об изнасиловании, до последнего момента отвергая причастность к убийству и грабежу.

По его словам, люди, совершившие преступление, все еще живы. На прошлой неделе Верховный суд США отказался от пересмотра дела Льюиса.

Приговор был приведен в исполнение посредством введения смертельной инъекции.

Отметим, что Техас в течение многих лет лидирует среди американских штатов по числу казней. Казнь Льюиса стала вторым смертным приговором, приведенным в исполнение в Техасе в этом году.

В техасских тюрьмах содержатся не менее 11 заключенных, которых ожидает казнь до июля 2013 года.

Среди стран Южной и Северной Америки США остаются единственной, где смертная казнь до сих пор не отменена.

При этом безусловным лидером по количеству казней в мире является Китай.