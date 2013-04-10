В КНДР на боевые позиции выведены несколько баллистических ракет

Северная Корея в любую минуту может осуществить пуск сразу нескольких ракет с различных площадок на территории страны в случае неудачного пуска баллистических ракет типа "Мусудан".

Об этом передает агентство Ренхап со ссылкой на неназванные источники в южнокорейском правительстве, пишет РИА Новости.

В КНДР к северу от портового города Вонсан на боевые позиции установлены еще несколько баллистических ракет "Скад" и "Нодон". Дальность полета этих ракет от 300 до более чем 3 тысяч километров. Кроме целей на территории Южной Кореи, северокорейские ракеты могут долететь также до Японии и американского острова Гуам.

По информации источников агентства, при анализе недавних спутниковых снимков специалисты обнаружили четыре или пять транспортно-пусковых установок (ТПУ) в провинции Хамген-Намдо. Считается, что ТПУ используются для пуска ракет "Скад", дальность полета которых составляет около 300-500 километров, и ракет "Нодон" с дальностью около 1,3 тысячи — 1,5 тысячи километров.

Аналитики считают, что в случае неудачного пуска ракет "Мусудан", которые пока ни разу не проходили испытаний, КНДР может попытаться компенсировать неудачу одновременным пуском сразу нескольких ракет разной дальности.

Как известно, предположения о том, что Северная Корея может в скором времени осуществить тестовый пуск баллистической ракеты, появились в начале апреля.

Сообщалось, что КНДР доставила к своему восточному побережью две баллистические ракеты средней дальности типа "Мусудан". Дальность полета ракеты составляет около 3-4 тысяч километров. При этом, как говорят представители американской и южнокорейской разведки, пуск ракеты может быть осуществлен в любое время, начиная, 10 апреля.