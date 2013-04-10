За топлес-акцию против Путина FEMEN грозит до трех лет тюрьмы

Суд над активистками украинского движения FEMEN, устроившими скандальную топлес-акцию во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным Ганноверской промышленной выставки, состоится не ранее чем через полтора-два месяца.

Об этом заявила представитель прокуратуры Ганновера Катрин Зефкер, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, по факту хулиганства ведется следственная проверка по статье 103 УК ФРГ (публичное оскорбление представителя власти иностранного государства), по которой предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, а в случае клеветнического оскорбления - до пяти лет.

Однако в пресс-службе полиции Ганновера заверили, что, скорее всего, активистки FEMEN отделаются лишь небольшим штрафом. До сих пор украинские феминистки в основном приговаривались лишь к незначительным денежным выплатам за некоторые топлес-акции. Чаще же всего девушек просто задерживали и либо выпроваживали с территории атакуемого объекта, либо доставляли в полиции и после беседы отпускали на свободу без всякого наказания.

Опубликовано видео нападения голых Femen на Путина

Как выяснилось, в акции протеста участвовали пять девушек: три гражданки ФРГ (Джозефине Витт — 19 лет, Клара Макмерфи — 22, Ирина Ханова — 33), а также две украинки (Александра Шевченко — 24, Оксана Шачко — 26). Сейчас все активистки находятся на свободе, украинкам предварительно пришлось внести денежный залог.

В то же время, опрошенные изданием ВВС эксперты усомнились, что активисток FEMEN накажут строго, так как в противном случае это бы добавило им лишней популярности. "Они этого и добиваются, потому что прекрасно понимают - большая часть общественности будет на их стороне", - пояснил журналистам директор Центра германских исследований РАН Владислав Белов.

В настоящее время все активистки до суда выпущены на свободу. В отношении жительниц Германии производство по уголовному делу будет идти в обычном порядке. С украинок при освобождении был взят денежный залог, сообщили в полиции Ганновера.

Активистки в минувший понедельник прорвались через ограждение к Путину и Меркель, оголились по пояс и стали выкрикивать лозунги нецензурными словами на английском языке. Впрочем, девушек оперативно скрутила охрана, это произошло так быстро, что позже российский лидер признался, что даже не успел рассмотреть цвет их волос.