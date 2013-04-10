Французский сенат одобрил однополые браки

Сенат Франции проголосовал за первую статью законопроекта о легализации однополых браков.

За первую, ключевую статью законопроекта об однополых браках проголосовали 179 сенаторов, против — 157, пишет РИА Новости.

Согласно французскому порядку, после первого чтения в сенате законопроект считается принятым, если у членов палаты к нему нет претензий. Если же сенаторы с чем-то не соглашаются, законопроект вместе с их поправками поступает на согласование в нижнюю палату.

На этой неделе французские сенаторы также намерены рассмотреть текст законопроекта в целом. Ожидается, что закон, который позволит однополым парам регистрировать браки и усыновлять детей, вступит в силу в начале лета этого года после того, как будет подписан президентом Франции и опубликован официальным печатным органом страны.

Как известно, легализация однополых браков — одно из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда. Сегодня во Франции разрешены гражданские союзы однополых пар, однако социалисты решили легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким семьям усыновлять детей. Против этого шага выступали представители правой оппозиции и католическая церковь.