КНДР пообещала атаковать японские города в случае войны

Армия КНДР нанесет удары по крупнейшим городам Японии в случае начала войны.

Об этом 10 апреля заявила центральная северокорейская газета "Нодон синмун", передает "Интерфакс".

"Япония находится очень близко к нашей территории и потому не сможет избежать наших атак", - отметили в газете.

Также в заявлении подчеркивается, что северокорейское военное командование готово нанести серию ударов по Токио, Осаке, Киото и некоторым другим густонаселенным городам Японии.

В статье говорится, что в случае войны "вся территория Японии превратится в поле боя".

Также отмечается, что армии КНДР по силам уничтожить американские базы – как в Японии, так и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, ранее Пхеньян предложил иностранцам, которые находятся в Южной Корее, задуматься об эвакуации на случай начала военных действий.

Также Северная Корея посоветовала иностранным дипломатам эвакуировать посольства из столицы страны. Тем не менее, на эти призывы, насколько известно, ни одна держава не отреагировала на советы Пхеньяна.