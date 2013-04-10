Украинцев хотят пускать в Москву по загранпаспортам

В Москве будут добиваться того, чтобы въезд в столицу для граждан из стран СНГ, в том числе и украинцев, проводился по загранпаспортам.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социальной политики Леонид Печатников, сообщают РИА "Новости".

"Мы будем настаивать на том, чтобы въезжать к нам можно было только с загранпаспортом. И мы будем ездить туда (в страны СНГ) по загранпаспортам. Это снизит нелегальную миграцию в Москве", - сказал Печатников.

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По его словам, квота на мигрантов в Москве в настоящее время составляет 200 тысяч человек, еще 200 тысяч патентов выдает ФМС.

"В многомиллионном городе, даже если все ниши заполнить, то 400 тысяч человек мы просто не заметим", - отметил Печатников.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин хочет ужесточить правила въезда на территорию страны, в том числе и для украинцев. К 2015 году в Россию смогут ездить только по заграничным паспортам.