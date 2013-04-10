Украинцев хотят пускать в Москву по загранпаспортам

Власти российской столицы считают, что это снизит нелегальную миграцию.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социальной политики Леонид Печатников, сообщают РИА "Новости".
"Мы будем настаивать на том, чтобы въезжать к нам можно было только с загранпаспортом. И мы будем ездить туда (в страны СНГ) по загранпаспортам. Это снизит нелегальную миграцию в Москве", - сказал Печатников.
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По его словам, квота на мигрантов в Москве в настоящее время составляет 200 тысяч человек, еще 200 тысяч патентов выдает ФМС.
"В многомиллионном городе, даже если все ниши заполнить, то 400 тысяч человек мы просто не заметим", - отметил Печатников.
Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин хочет ужесточить правила въезда на территорию страны, в том числе и для украинцев. К 2015 году в Россию смогут ездить только по заграничным паспортам.