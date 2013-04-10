Организацией похорон Тэтчер занимается контрразведка

Организацией похорон Маргарет Тэтчер, которые состоятся 17 апреля, будут заниматься специалисты из контрразведки МI5, секретариата национальной безопасности, полиции, Букингемского дворца, англиканской церкви, а также правительственных структур.

Заседания этого комитета будут проводиться каждый день вплоть до похорон, сообщают британские СМИ, передают "Вести.ru".

Предполагается, что за день до похорон гроб с телом Тэтчер будет доставлен в часовню Святой Марии, где после короткой службы останется на всю ночь.

На следующий день катафалк проследует мимо Даунинг-стрит в церковь Святого Климента - главный храм Королевских ВВС. Там гроб будет перемещен на орудийный лафет и после этого начнется церемониальное шествие до собора Святого Павла. После этого тело "Железной леди" доставят в крематорий Мортлейк, где оно будет кремировано в присутствии близких родственников и друзей.

На протяжении всего пути вдоль дорог выстроятся живой цепью более 800 солдат тех воинских частей, которые сыграли ключевую роль в войне на Фолклендских островах в 1982 году.

Ожидается, что на церемонии похорон будет присутствовать королева Великобритании Елизавета II. Интересно, что Маргарет Тэтчер более 10 лет назад составила список из 1200 человек, которые, по ее мнению, должны присутствовать на похоронах.

Между тем, во время похорон будут приняты усиленные меры безопасности в связи с угрозой возможных акций протеста противников Маргарет Тэтчер.

Как сообщал "Главред", сразу после смерти экс-премьера в предместье Лондона Брикстоне, а также в Глазго и Бристоле прошли спонтанные празднования ее смерти.

Также напомним, что экс-премьер скончалась 8 апреля от инсульта в одном из номеров лондонского отеля "Ритц". В последние годы Тэтчер страдала болезнью Альцгеймера, которая приводит к прогрессирующей потере памяти, и пережила серию микроинсультов.