Сегодня поляки вспоминают жертв Смоленской катастрофы

10 апреля 2013, 15:16

Отдельные широкомасштабные мероприятия по чествованию жертв катастрофы организует брат погибшего президента Ярослав Качиньский и его политические соратники.

  • Сегодня поляки вспоминают жертв Смоленской катастрофы фото: EPA/UPG
  • Сегодня поляки вспоминают жертв Смоленской катастрофы фото: EPA/UPG
  • Сегодня поляки вспоминают жертв Смоленской катастрофы фото: EPA/UPG
  • Сегодня поляки вспоминают жертв Смоленской катастрофы фото: EPA/UPG
  • Сегодня поляки вспоминают жертв Смоленской катастрофы фото: EPA/UPG
  • Сегодня поляки вспоминают жертв Смоленской катастрофы фото: EPA/UPG
  • Сегодня поляки вспоминают жертв Смоленской катастрофы фото: EPA/UPG

 Сегодня, 10 апреля, по всей Польше, а также в российских городах Смоленск и Катынь проходят траурные мероприятия по поводу третьей годовщины Смоленской катастрофы, в которой погибли 96 человек во главе с президентом РП Лехом Качиньским.

В Варшаве траурная церемония началась в 06:40 (по киевскому времени). Председатель Совета министров РП Дональд Туск возложил венок к мемориалу погибшим под Смоленском на военном кладбище Повонзки в Варшаве, где похоронено много жертв трагедии, сообщает УКРИНФОРМ. 

Государственные торжества продолжатся поминальной службой по жертвам катастрофы в варшавском Соборе Божьего провидения. Во время богослужения состоится церемония освящения фрагмента мемориала, который будет построен на месте катастрофы самолета поблизости Смоленска.

Отдельные широкомасштабные мероприятия по чествованию жертв катастрофы организует брат погибшего президента Ярослав Качиньский и его политические соратники. В частности, в момент падения самолета, Качиньский вместе с политиками "Права и Справедливости" (PiS) и представителями правоконсервативных общественных организаций помянули минутой молчания жертв катастрофы. Планируется, что при участии лидера PiS в Сейме состоится заседание парламентской группы по расследованию Смоленской катастрофы, которая подытожит проведенную депутатами к тому времени работу. Брат президента Л.Качиньского также возглавит "Марш памяти", который пройдет по центральным улицам Варшавы от президентского дворца до Совета министров, где будет организовано пикетирование здания правительства.

Ожидается, что в траурных торжествах в Варшаве примут участие несколько десятков тысяч человек.

Польская государственная делегация во главе с председателем Бюро национальной безопасности Станиславом Козеем, председателем канцелярии Совета министров РП Яцеком Цихоцким и министром национальной обороны Томашем Семоняком также примет участие в траурных мероприятиях в Катыни и Смоленске.

Напомним, 10 апреля 2010 года поблизости Смоленска разбился польский самолет Ту-154М, перевозивший официальную делегацию, которая должна была участвовать в мероприятиях по случаю 70-й годовщины Катынской трагедии. В результате падения воздушного судна погибли все присутствующие на борту люди: кроме президентской четы Леха и Марии Качиньских, еще 94 человека, в частности представители политической, военной, религиозной и общественной элиты страны.

Межгосударственный авиационный комитет в России, а также польская правительственная комиссия независимо друг от друга в 2011 году пришли к выводу, что основной причиной падения самолета являются ошибки экипажа самолета.

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президент самолет авиакатастрофа годовщина Качиньский траур Смоленская Катынь
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