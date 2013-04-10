Украина незаконно продавала оружие Каддафи - американские СМИ

Украина в отчете, представленном Совету Безопасности ООН, была отмечена как страна, незаконно поставлявшая оружие режиму Муаммара Каддафи.

В отчете также отмечены Объединенные Арабские Эмираты, Армения и Албания, сообщает The Washington Post.

Следует отметить, что Стокгольмский международный институт исследований мира (СИПРИ) в отчете за 2012 год определил Украину как 4-ю страну в мире по объемам поставок вооружения.

Передача оружия Ливии и другим странам имела место в нарушение эмбарго ООН, которое было введено в 2011 году сразу после начала вооруженного восстания в Ливии. Его цель была не допустить попадания оружия в руки физических лиц и компаний, связанных с режимом Каддафи.

Эмбарго нарушили более двенадцати стран, которые поставляли в места военных конфликтов тяжелое и легкое вооружение, например такие его образцы как переносные системы зашиты воздушного пространства, взрывчатые вещества, мины. В данное время степень участия каждой из двенадцати стран продолжает изучаться, утверждает американское издание.

Для получения необходимой информации группа из пяти экспертов сделала 28 визитов в 15 стран Африки, Европы и Ближнего Востока. Эксперты также сделали 10 визитов в Ливию. После чего представили Совету Безопасности ООН девяносто четырех страничный доклад с подробным описанием случаев незаконного оборота оружия.

"Отсутствие политической стабильности, продолжающееся отсутствие контроля над запасами со стороны национальных властей и задержки в процессах разоружения и сбора оружия поощряют такую незаконную торговлю и создают большие возможности для получения прибыли торговцам оружием", сказали готовившие доклад эксперты.

Больше всего оружия, как утверждают эксперты, было направлено в такие страны как Египет, Сахель а также Чад и Сирия.

Напомним, Президент Виктор Янукович заявил о необходимости выпуска современной военной техники по мировым стандартам.