Армия Северной Кореи может не подчиниться приказам Ким Чен Ына

10 апреля 2013, 17:27

Северная Корея и дальше будет грозить соседним странам, несмотря на бедственное положение многих своих граждан, которые умирают от голода.

На сегодняшний день противоракетные установки США, Южной Кореи и Японии пребывают в боевой готовности, в связи с тем, что КНДР готовится нанести по этим государствам ядерный удар. Однако из самой закрытой страны в мире поступает весьма противоречивая информация. Северокорейская армия может не выполнить приказ Ким Чен Ына о начале войны, предполагает The Telegraph. 

Британским журналистам удалось пообщаться с бывшим северокорейским военным, старшим лейтенантом Кимом, который несколько лет назад совершил вооруженный побег из КНДР.

Как рассказал военный, незадолго до прихода Ким Чен Ына к власти, мнения военной элиты по этому вопросу разделились. Одни поддержали нового руководителя, остальные – нет. Лейтенант Ким был на стороне последних. Вместе с многочисленными единомышленниками он был арестован и отправлен в лагерь. Однако военному удалось сбежать. Застрелив начальника охраны, он ударился в бега, вынужден был скрываться, а затем покинул страну.

По его мнению, серьезные разногласия на высшем уровне могут быть одной из причин, по которым 30-летний лидер самой закрытой страны в мире решил объявить войну. "Чем севернее в КНДР вы заберетесь, тем чаще будут слышны разговоры о том, что лучше бы вместо молодого Ким Чен Ына страну возглавил 85-летний Ким Ен Нам, который сейчас является вторым человеком в Северной Корее", — говорит эксперт по КНДР и аналитик DigitalGlobe Джозеф Бермудес.

Впрочем, утверждать что-то однозначно лейтенант Ким, проживший два года в Южной Корее, не решается. "Я затрудняюсь ответить на вопрос, зачем КНДР проявляет агрессию. Незадолго до того, как я сбежал, поговаривали, что Ким Чен Ын находится в постоянной конфронтации со своим сводным братом, который настроен против Китая", — признается он. Впрочем, беглый военный считает, что настоящая война так и не начнется. По его мнению, Северная Корея и дальше будет грозить соседним странам, несмотря на бедственное положение многих своих граждан, которые умирают от голода.

Между тем, отвечая на вопрос о том, насколько сильной является северокорейская армия, лейтенант сказал: "Она очень сильна". Южнокорейский агент, который помог бывшему военному бежать, а затем свел с ним представителей СМИ, ответил на это лишь усмешкой: "Северокорейцам говорят, что их армия самая сильная в мире, однако сегодня они используют оборудование, которым китайская армия была оснащена 60 лет назад".

Как бы то ни было, спецслужбы США заявили, что обнаружили подозрительную активность среди ракетных установок КНДР, пишет Alaska Dispatch. По их данным, одно из орудий, которое может угрожать не только Южной Корее и Японии, но и штату Аляска, заправлено топливом.

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США ракета Япония КНДР пуск готовность
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