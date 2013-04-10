КНДР отправила мобилизованных резервистов на производство удобрений

Власти КНДР отменили мобилизацию солдат резерва и используют их для подготовки к сельскохозяйственному сезону, а точнее – для производства удобрений.

Об этом со ссылкой на южнокорейский портал "Дейли НК" сообщает радио "Голос России".

"Все резервисты, которых мобилизовали для участия в учениях за последние несколько месяцев, сдали оружие на оружейные склады и вернулись к работе. Все провинции, округа и города заняты сейчас на производстве удобрений", - цитирует портал источника.

Ранее "Главред" сообщал, что военное командование Северной Кореи пригрозило нанести серию ударов по Токио, Осаке, Киото и некоторым другим густонаселенным городам Японии.