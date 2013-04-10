Финны включили Путина в "черный список" подозреваемых в связях с оргпреступностью, потом извинились

Полиция Финляндии принесла публичные извинения за ошибку своего сотрудника, включившего имя президента России Владимира Путина в "черный список" подозреваемых в связях с оргпреступностью.

"Действительно, имя Владимира Путина было в этом списке, но это произошло в связи с частной ошибкой, допущенной кем-то из наших сотрудников", - пояснил в интервью ИТАР-ТАСС руководитель финской полиции Микко Паатеро.

"В настоящее время недоразумение устранено, я глубоко сожалею, что это стало возможным и от имени финской полиции выражаю глубокие сожаления в связи со случившимся", - покаялся он.

Ранее финские СМИ сообщили "сенсационную новость" о том, что имя российского президента занесено в некие секретные "черные списки" Центральной Криминальной полиции Финляндии за его связь с московским байкерским клубом "Ночные волки".

Ранее "Главред" сообщал, что "Ночные волки"были втянуты в запутанную криминальную историю с убийством. Известно, что в результате конфликта байкеров с коллегами из другого клуба погиб один и пострадали несколько человек. Стороны конфликта винят друг друга и представляют противоречивые версии случившегося.