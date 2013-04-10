В Великобритании умер отец "ребенка из пробирки"

В Великобритании на 88-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии, сэр Роберт Эдвардс, более известный как создатель "ребенка из пробирки".

Об этом сообщает BBC.

"С глубокой грустью (сообщаем), что семья объявила, что профессор сэр Роберт Эдвардс, лауреат Нобелевской премии, ученый и один из создателей ЭКО, скончался мирно во сне после продолжительной болезни", — говорится в заявлении Кембриджского университета, где Эдвардс преподавал.

Именно эксперименты Эдвардса в сфере экстракорпорального оплодотворения привели к рождению в больнице Олдхэма в 1978 году первого "ребенка из пробирки" Луизы Браун.

Ранее "Главред" сообщал, что уже в 2010-м Эдвардс уже был практически невыездным из-за слабого здоровья. Поэтому на церемонию вручения Нобелевской премии по медицине приехала супруга тогда 85-летнего американского ученого.