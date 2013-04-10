Интернет порвало видео енота-канатоходца

В Сети появилось новое видео забавного животного, которое бьет все рекорды. Так, енот из Канады покорил зрителей YouTube своей ловкостью и бесстрашием.

Об этом со ссылкой на канадскую газету The Star сообщает Newsru.

Запись сделала медсестра из Торонто Мэйвис Найт, которая, когда вошла на кухню, увидела в окне невообразимую сцену. Енот шел по проводам, словно человек. Ступая задними лапами по телефонному кабелю, а передними держась за параллельно проведенный провод линии электропередач, он медленно, но верно шел из одной стороны в другую.

"Когда я это видела, я протерла глаза. Я подумала, это галлюцинации", - удивилась женщина. "Поэтому я решила, что если расскажу мужу, он же не поверит - надо записать на видео", - объяснила CBC женщина.

"Это очень-очень умный енот. Боже, он даже не боится упасть", - говорила Мэйвис Найт. Тем временем енот решительно двигался в нужном направлении и сделал только одну остановку - когда поднялся ветер. Передохнув, он продолжил путь, ускорившись. Однако по окончании видео так и непонятно, пришел он к своей цели или нет - оставшийся участок проводов в кадр не попал, отмечает The Daily Mail.

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Фото, видео: youtube.com