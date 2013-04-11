В Латвии до Дня Победы хотят запретить советскую символику

В Латвии хотят запретить использовать советскую символику во время всех публичных мероприятий.

Такие поправки одобрила 10 апреля профильная комиссия Сейма Латвийской Республики, пишет ЛигаБизнесИнформ.

В настоящее время латвийскими законами запрещается демонстрация символов Советского Союза и нацистской Германии в ходе политических мероприятиях. Запрет не распространяется на праздники, развлекательные и спортивные акции.

Расширить запрет предложила правящая латвийская партия Единство после инцидентов на акции 16 марта, когда ветераны латышского легиона СС и их сторонники отмечали День памяти.

Российские СМИ утверждают, что законопроект хотят принять до почитаемого любителями советских символов Дня победы 9 мая.

На сегодняшний день советские символы официально запрещены в Польше, где они приравнивается к фашистской символике.

Коммунистическая символика также была запрещена в Грузии после принятия в 2011 году Хартии свободы.

Напомним, в июне 2012 года парламент Молдовы принял решение о запрете использования коммунистической символики на территории страны.