КНДР перевела в стартовое положение баллистическую ракету "Мусудан"

На восточном побережье КНДР в стартовое положение переведена, по меньшей мере, одна мобильная баллистическая ракета "Мусудан", установленная на позициях в районе города Вонсан. Однако не исключено, что это предпринято для того, чтобы сбить с толку тех, кто ведет наблюдение из космоса.

Об этом сообщил в Токио представитель министерства обороны Японии, пишет ИТАР-ТАСС.

Он предположил, что в ближайшее время КНДР может пойти на одновременный запуск нескольких баллистических ракет "Мусудан" возможной дальностью до 4 тыс км и "Нодон" дальностью 1,3 тыс км.

Состав минобороны Японии в связи с последними действиями Пхеньяна переведен на круглосуточный режим работы.

По некоторым данным, на боевых позициях на восточном побережье КНДР сейчас развернуты более десяти ракет различных типов. Среди них - по меньшей мере, две мобильные ракеты "Мусудан", которые в теории могут поразить цели на всей территории Японии и на принадлежащем США тихоокеанском острове Гуам. Как сообщили в Сеуле правительственные источники, "Мусудан" периодически уводят на мобильных установках в укрытия, чтобы избежать наблюдения из космоса.

Постоянно передвигаются также 4-5 мобильных установок с ракетами "Скад" дальностью 300-500 километров и "Нодон" на побережье Японского моря в провинции Хамгён-Намдо севернее города Вонсан. Пхеньян, по мнению источников, затягивает пуски, чтобы ослабить внимание США, Южной Кореи и Японии. В Сеуле также не исключают, что заправка жидким топливом ракет "Мусудан" пока не завершена.