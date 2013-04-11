В КНДР заявили, что проблемы на полуострове может решить только война

В Пхеньяне считают, что решить конфликтную ситуацию на Корейском полуострове можно только начав войну.

Об этом говорится в опубликованной в четверг, 11 апреля, статье центральной северокорейской газеты Nodong Sinmun, пишет Интерфакс.

"Только священная и справедливая война позволит положить конец политическим и военным провокациям американских и южнокорейских милитаристов. Это позволит объединить обе Кореи, что является единственным способом добиться долговременного мира на Корейском полуострове", - пишет издание.

"КНДР сделала все возможное, чтобы улучшить отношения с Сеулом и добиться объединения Северной и Южной Кореи. Однако у терпения Пхеньяна есть предел", - отмечается в статье.

В свою очередь, южнокорейское агентство Ренхап сообщает, что в Сеуле в очередной раз призвали Пхеньян прекратить угрожать войной на Корейском полуострове. Власти Южной Кореи назвали подобные угрозы "неэффективной тактикой".

Напомним, ранее сообщилось, что как минимум одна из двух новых и еще не испытанных ракет средней дальности"Мусудан" стоит в вертикальной, пусковой позиции на своей мобильной установке на восточном побережье КНДР.