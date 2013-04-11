Путин в ушанке поиграл с собаками в лесу: опубликованы фото

На официальном сайте российского президента появилась новая фотосессия, снимки для которой были сделаны личным фотографом Владимира Путина.

Галерея датирована 24 марта, после сильного снегопада в московском регионе.

Путин катается в снегу вместе с собакой породы акита-ину по кличке Юмэ, и болгарской овчаркой Баффи: он гладит собак, позволяет им навалиться на него, играет с ними.

Россияне не увидели ничего особенного в фотосессии, только заинтересовались судьбой третьей собаки – лабрадора Кони. Некоторые шутили, что она пошла на меховую ушанку Путина.

Позже московский кинолог, профессор Владимир Гриценко подчеркнул, что лабрадор Кони – единственная собака-компаньон Путина, а те, которые стали героями фотосессии, на самом деле редко видят своего хозяина.

"Они не пригодны для жизни в городе. Акитаи-ину изначально была охотничьей, потом бойцовской. Поэтому собака трудно тренируемая и очень независимая. Характер сложный. Овчарка – приотарная собака, она должна защищать и нападать", - сказал он.

Иностранных журналистов удивила беспечность Путина: фотосессия как бы говорит: "Россия, не волнуйся! Все в порядке", пишет The Huffington Post.

"Пусть по небу несутся гигантские метеориты, некоммерческие организации подвергаются гонениям, а нетерпимое отношение к ЛГБТ-сообществу усиливается, но у вашего президента найдется лекарство от ваших бед – очаровательное фото с собачками!" - цитирует InoPressa.

Английскую газету The Times смутил тот факт, что фотосессия была сделана на следующий день после того, как в Лондоне был найден мертвым российский бизнесмен Борис Березовский. Хотя при этом сама статья The Times называется "Российский президент все еще старается выглядеть круто".

Имиджу Путина собственно, была посвящена большая часть размышлений журналистов. "Он пытается показать себя с новой стороны", - считает BBC.

Сайт Global Post еще более конкретен - "показывают мягкую сторону Путина".

"Собаки смотрят на него с обожанием. Разве тот, кого так любят животные, может быть плохим? Ведь собаки отличные судьи", - объясняет расклад действий пиарщиков российского президента Global Post.

Фото: kremlin.ru