Мавроди мечтает стать президентом России

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди считает свою организацию единственной реальной оппозицией в России и собирается в будущем баллотироваться в президенты РФ.

"Касательно меня - да. Буду выдвигаться. Вне всякого сомнения! Я хочу помочь своему Отечеству, и я знаю, как это сделать. А значит, это мой прямой гражданский долг", — заявил Мавроди, отвечая на вопрос, способна ли, по его мнению, оппозиция выдвинуть серьезного кандидата с сильной экономической программой и рассматривает ли он себя в этой роли, пишет РИА Новости.

Мавроди, приговоренный в 2007 году за мошенничество к 4,5 годам лишения свободы, считает себя политиком, поскольку за ним "идут миллионы, десятки миллионов".

"Фактически (МММ) - это единственная реальная сегодняшняя российская оппозиция. Иных нет. Все остальные - фантомы… Политические гомункулусы. Есть просто люди, дорвавшиеся до кормушки, и есть те, кому места там не хватило. Вот они и вынуждены глупостями всякими заниматься, на митинги с белыми ленточками ходить да в оппозицию играть. Чтобы хоть как-то пристроиться", - считает он.

Отметим, что следующие президентские выборы в России пройдут только в 2018 году. Однако за последнее время о своем желании стать президентом заявили националист Дмитрий Демушкин и оппозиционер Алексей Навальный.

Как известно, Мавроди и ранее участвовал в политической деятельности. В 1994 году он был избран депутатом Государственной Думы, однако через год был лишен депутатского мандата. В 1996 году Мавроди намеревался участвовать в выборах президента РФ, однако ЦИК отказал ему в регистрации.

Напомним, Сергей Мавроди известен как создатель самой масштабной в СНГ финансовой пирамиды МММ. Ее жертвами в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков, по разным оценкам — от 10 до 15 миллионов человек.

16 сентября 2012 года он объявил о создании Всероссийской политической партии МММ. Ее лозунгом стала фраза "Мы меняем мир".

Еще ранее, в августе, Мавроди заявил о том, что создал политическую партию в Украине, вместе с которой он намеревался баллотироваться в Верховную Раду в октябре 2012 года. Однако после его объявления о какой-либо деятельности партии ничего не сообщалось.

фото: Ридус