Полиция Дубая пересела на Lamborghini: опубликованы фото и видео

Полиция Дубая приобрела для своего автопарка машину Lamborghini Aventador, рыночная цена которой достигает 550 тысяч долларов.

Об этом правоохранители города сообщили в своем Twitter, передает Lenta.ru.

По словам замглавы полиции Дубая Хамис Маттер аль-Музаина, машина будет курсировать по туристическим маршрутам, чтобы показать, "какой Дубай классный".

Как и на обычные патрульные машины, новый автомобиль раскрашен в зелено-белых цветах.

Отметим, что кроме Lamborghini автопарк дубайской полиции пополнили и другие спортивные и представительские машины.

Среди них - Chevrolet Camaro и Dodge Charger.

Aventador – флагманская модель Lamborghini, впервые представленная в 2011 году. Всего компания планирует выпустить четыре тысячи таких машин.

Двухместный автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 2,9 секунды, а максимальная его скорость составляет 350 километров в час.

При этом, по данным полиции Дубая, около 15% ежедневного трафика в городе движется со скоростью более 200 километров в час.