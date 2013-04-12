Сенаторы США согласились обсудить закон об оружии

Рассмотрение такой инициативы, знаменует собой наиболее серьезный пересмотр законов по торговле оружием за 19 лет.
Эта законодательная инициатива, согласованная между демократами и республиканцами, знаменует собой наиболее серьезный пересмотр законов по торговле оружием за 19 лет, сообщает ВВС.
Между тем, противники ограничений на продажу оружия собрались в Вашингтоне, где проводят акции протеста против дебатов в сенате.
За резолюцию о начале дебатов в сенате проголосовало большинство в 68 голосов, когда несколько республиканцев поддержали предложение демократов.
С 1994 года, когда был принят закон о запрете продажи боевого оружия, конгресс никогда не заходил так далеко в деле пересмотра существующих в этой сфере законов.
Однако, как отмечает издание, дальнейший ход дебатов остается неясным. Нет никаких гарантий, что обсуждаемые поправки превратятся в закон.
В свою очередь сторонники и противники принятия мер по контролю продажи оружия проводят свои акции.
Активисты различных религиозных организаций из города Ньютауна в штате Коннектикут приступили к 24-часовому бдению у здания Белого дома и Капитолия.
Более 3300 символических крестов, расставленных ими на лужайке близлежащего парка, представляют тех, кто успел погибнуть от пуль после трагедии в начальной школе их города Сэнди-Хук в декабре прошлого года, когда 20-летний мужчина застрелил 26 человек.
В среду сенаторы Джо Манчин и Патрик Туми от Демократической и Республиканской партии соответственно обнародовали совместный текст законопроекта, который предусматривает применение полицейской процедуры опознания личности при всех актах покупки оружия, создание специальной комиссии по расследованию случаев массового насилия и снятие некоторых ограничений на перевод оружия между штатами.
Это предложение считается наилучшей возможностью достижения компромисса по новому закону, хотя оно далеко не так радикально, как предложения Белого дома.
В настоящее время при продаже оружия продавцами, не имеющими лицензии, в том числе на выставках-продажах, не требуется регистрировать личные данные покупателя.
Ведущая лоббистская организация, выступающая против новых мер контроля, Национальная стрелковая ассоциация, заявляет, что регистрация личных данных не сможет предотвратить случаи применения оружия в насильственных целях.
В специальном заявлении президент Барак Обама выразил сожаление, что соглашение в сенате не идет достаточно далеко, но при этом подчеркнул, что достигнут существенный прогресс.
Сенаторы теперь проголосуют за ряд поправок к существующим законам, а затем по специальной резолюции о завершении дебатов, прежде чем голосовать по самому закону. На все это могут уйти недели.
Перспективы прохождения закона через палату представителей неясны, а спикер палаты республиканец Джон Бэнер отказывается заявить, будет ли закон представлен для голосования в нижней палате.
"Мы должны помнить, что законы имеют силу только тогда, когда граждане готовы исполнять их. И законопослушные граждане подчиняются законам. У нас и так есть масса законов, которые не имеют силы", - сказал спикер.
О необходимости запрета на ужесточение контроля над продажей оружия ранее заявил Обама.
Он поддерживает установление запрета на свободную торговлю оружием, ограничение деятельности