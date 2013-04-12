Сенаторы США согласились обсудить закон об оружии

В сенате США проходят дебаты по вопросу о распространении полицейской процедуры по проверке личности на покупателей огнестрельного оружия. Тем временем противники ограничений на продажу оружия проводят акции протеста.

Эта законодательная инициатива, согласованная между демократами и республиканцами, знаменует собой наиболее серьезный пересмотр законов по торговле оружием за 19 лет, сообщает ВВС.

Между тем, противники ограничений на продажу оружия собрались в Вашингтоне, где проводят акции протеста против дебатов в сенате.

За резолюцию о начале дебатов в сенате проголосовало большинство в 68 голосов, когда несколько республиканцев поддержали предложение демократов.

С 1994 года, когда был принят закон о запрете продажи боевого оружия, конгресс никогда не заходил так далеко в деле пересмотра существующих в этой сфере законов.

Однако, как отмечает издание, дальнейший ход дебатов остается неясным. Нет никаких гарантий, что обсуждаемые поправки превратятся в закон.

В свою очередь сторонники и противники принятия мер по контролю продажи оружия проводят свои акции.

Активисты различных религиозных организаций из города Ньютауна в штате Коннектикут приступили к 24-часовому бдению у здания Белого дома и Капитолия.

Более 3300 символических крестов, расставленных ими на лужайке близлежащего парка, представляют тех, кто успел погибнуть от пуль после трагедии в начальной школе их города Сэнди-Хук в декабре прошлого года, когда 20-летний мужчина застрелил 26 человек.

В среду сенаторы Джо Манчин и Патрик Туми от Демократической и Республиканской партии соответственно обнародовали совместный текст законопроекта, который предусматривает применение полицейской процедуры опознания личности при всех актах покупки оружия, создание специальной комиссии по расследованию случаев массового насилия и снятие некоторых ограничений на перевод оружия между штатами.

Это предложение считается наилучшей возможностью достижения компромисса по новому закону, хотя оно далеко не так радикально, как предложения Белого дома.

В настоящее время при продаже оружия продавцами, не имеющими лицензии, в том числе на выставках-продажах, не требуется регистрировать личные данные покупателя.

Ведущая лоббистская организация, выступающая против новых мер контроля, Национальная стрелковая ассоциация, заявляет, что регистрация личных данных не сможет предотвратить случаи применения оружия в насильственных целях.

В специальном заявлении президент Барак Обама выразил сожаление, что соглашение в сенате не идет достаточно далеко, но при этом подчеркнул, что достигнут существенный прогресс.

Сенаторы теперь проголосуют за ряд поправок к существующим законам, а затем по специальной резолюции о завершении дебатов, прежде чем голосовать по самому закону. На все это могут уйти недели.

Перспективы прохождения закона через палату представителей неясны, а спикер палаты республиканец Джон Бэнер отказывается заявить, будет ли закон представлен для голосования в нижней палате.

"Мы должны помнить, что законы имеют силу только тогда, когда граждане готовы исполнять их. И законопослушные граждане подчиняются законам. У нас и так есть масса законов, которые не имеют силы", - сказал спикер.

О необходимости запрета на ужесточение контроля над продажей оружия ранее заявил Обама.

Он поддерживает установление запрета на свободную торговлю оружием, ограничение деятельности