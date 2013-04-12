Пентагон сомневается в том, что КНДР может запустить ракету с ядерной боеголовкой

Пентагон не считает некорректными сообщения о том, что КНДР в состоянии запустить ракету с ядерной боеголовкой.

Об этом в четверг заявил официальный представитель министерства обороны США Джордж Литтл, пишет ИТАР-ТАСС.

В тот же день на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США конгрессмен Даг Лэмборн процитировал выдержки из открытой части секретного доклада о ядерной программе КНДР, который разведывательное управление минобороны (РУМО) подготовило в марте нынешнего года. "РУМО полагает с умеренной степенью уверенности, что КНДР на данный момент в состоянии запустить ракету с ядерной боеголовкой", - сказал законодатель.

Литтл в ответ заявил, что хотя он и не может "говорить обо всех деталях доклада, который в целом засекречен, было бы неправильным полагать, что режим КНДР полностью опробовал, разработал или продемонстрировал ядерные возможности подобного рода". Он заверил, что "США пристально следят за ядерной программой Пхеньяна и призывают его выполнять свои международные обязательства".

В свою очередь, еще один представитель американской администрации отметил, что Лэмборн не сделал ничего предосудительного. По его словам, законодатель процитировал ту часть доклада, которая была рассекречена по ошибке.