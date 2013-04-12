Топлес-джихад для FEMEN закончился уголовным делом

Представители Большой мечети в Париже подали заявление в прокуратуру на движение FEMEN за сожжение салафитского флага во время акции топлес-джихад.

В связи с этим три участницы акции, в ходе которой тунисская активистка FEMEN Мериам сожгла черный флаг салафитов, были вызваны на предварительный допрос в один из полицейских участков Парижа, сообщается на сайте организации.

Участницам движения предъявлены обвинения по статье "О нарушении правил проведения демонстраций" УК Франции. Активисткам грозит до 6 месяцев лишения свободы.

Поводом для объявления "топлес-джихада" стала выпущенная исламским лидером в Тунисе Алами Аделем фетва против 19-летней студентки Амины Тайлер, которая недавно опубликовала в соцсети свою фотографию в полуобнаженном виде. Но одном снимке на теле девушки было написано по-арабски: "Мое тело принадлежит только мне и не представляет чью бы то ни было честь". На другом - по-английски: "Плевала я на вашу мораль".

Напомним, 11 апреля, премьер-министр Николай Азаров заявил, что акции женской организации FEMEN дискредитируют имидж Украины в мире.