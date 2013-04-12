Названа причина провала операции Путина со стерхами: виноваты дипломаты

Журавли-стерхи, с которыми прошлой осенью полетал на дельтаплане президент РФ Владимир Путин, не вернулись в дикую природу, так как дипломаты не смогли согласовать их зимовку в Узбекистане.

Об этом рассказал руководитель проекта Александр Сорокин, пишут "Ведомости".

"Пограничная служба Узбекистана была готова к сотрудничеству, но окончательное согласие на выпуск птиц на пограничной территории "Полет надежды" должен был получить по каналам российского МИДа", - сказал он.

Но на запрос Москвы Ташкент, по словам зоолога, ответил уклончиво. Узбекская сторона сообщила, что не возражает против выпуска птиц, но просит иметь в виду, что в погранзоне для улучшения видимости жгут сухую траву и журавлей могут подстрелить с афганской стороны границы. С учетом этого в Узбекистане посоветовали российской стороне поискать альтернативные места зимовки вне погранзоны.

Как отметил руководитель проекта, в связи с этим транспортировку птиц решено было отложить до весны: ученые рассчитывали найти другую площадку для выпуска стерхов.

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Сорокин выразил надежду, что на запланированной на 15 апреля встрече Путина и президента Узбекистана Ислама Каримова в Москве тема стерхов будет поднята. Накануне встречи должно быть подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, которое распространяется и на мигрирующих птиц.

В то же время источник издания в российском МИДе не подтвердил наличие каких-либо проблем с согласованием площадки для выпуска птиц. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил газете, что президент отслеживает эту программу. Проект очень сложный и не всегда, к сожалению, все получается, добавил он.

По данным агентства, единственный решившийся на перелет со стаей диких журавлей стерх, самец по кличке Пара, уже не сможет вернуться в дикую природу. Как сообщалось ранее, в Казахстане, куда он долетел вместе с дикими журавлями, на него напали собаки. Птицу спасли люди, позже журавля вернули в Окский заказник, а оттуда отправили в зоопарк Иванова. В настоящее время журавль живет в зоопарке и чувствует себя нормально.

Как известно, Владимир Путин принял участие в эксперименте в рамках проекта "Полет надежды" 6 сентября 2012 года. Проект предполагал проводку выращенных в питомнике птенцов стерха с гнездовий в ЯНАО через Западную Сибирь и Казахстан на юг Узбекистана. Президент, находясь за штурвалом мотодельтаплана, совершил три полета под Салехардом, из которых два были с журавлями-стерхами. Смысл акции состоял в том, чтобы приучить выросших в неволе птиц следовать за вожаком.

Затем шесть молодых стерхов в сопровождении мотодельтаплана проделали путь из орнитологической станции Кушеват в Ямало-Ненецком автономном округе до Белозерского федерального заказника в Тюменской области. По плану, в Белозерском заказнике стерхам предстояло подружиться с серыми журавлями и вместе с ними лететь на зимовку. Однако стерхи не захотели лететь на юг, в октябре их вернули в Окский заповедник.