КНДР назвала первую цель своей ядерной атаки

В пятницу, 12 апреля, власти КНДР заявили, что совершат "ядерную расправу" над Японией, на что Токио решительно ответил готовностью ответить на удар.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило сообщение, в котором подвергло жесткой критике недавнее заявление правительства Японии о намерении перехватить северокорейскую ракету, если ее полет или обломки будут угрожать безопасности японской территории, а также планы Токио по размещению ЗРК Пэтриот на южном острове Окинава, пишет РИА Новости.

Кроме того, Пхеньян заявил, что в случае начала войны первой целью КНДР будет именно Токио.

"Северная Корея никогда не забывала действия Японии в прошлом, и те, кто надеется нажиться на очередной войне, должны быть готовы к гибели в ядерном пламени", - говорится в сообщении ЦТАК.

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В свою очередь, представитель японского минобороны заявил агентству France Presse, что Токио предпримет все возможные меры для "противодействия любому сценарию".

"Неизвестно, когда и как будет разворачиваться ситуация (вокруг КНДР). Но мы предпримем все возможные меры для обеспечения безопасности жителей страны", - сообщил ходе пресс-конференции официальный секретарь японского правительства Есихидэ Суга.

Как сообщалось, напряженность на Корейском полуострове возрастает с начала марта, когда КНДР в ответ на совместные военные учения Южной Кореи и США расторгла соглашение о перемирии с Югом. С того времени КНДР неоднократно угрожала запустить ракеты по целям в Южной Корее, США и Японии.

В четверг, 11 апреля, японское агентство Киодо, ссылаясь на неназванного представителя оборонного ведомства, сообщило, что как минимум одна из двух новых и еще не испытанных ракет средней дальности Мусудан стоит в вертикальной, пусковой позиции на своей мобильной установке на восточном побережье КНДР.

Кроме того, в опубликованной в четверг статье центральной северокорейской газеты Nodong Sinmun говорится, что Пхеньян видит единственное решение конфликта на Корейском полуострове - развязать священную войну.

По мнению экспертов, КНДР перейдет от угроз к действию и запустит баллистическую ракету, однако это будет не боевой запуск, а испытание.