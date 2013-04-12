Путин задекларировал 15 соток земли и квартиру в 77 метров

Президент России Владимир Путин подал свою налоговую декларацию за 2012 год, из которой следует, что он получил 5 млн 790 тыс. 823 рубля зарплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин задекларировал земельный участок в 1500 кв. метров, собственную квартиру в 77 "квадратов" и личный гараж в 18 м. В пользовании у президента РФ еще одна квартира в 153,7 метров и машиноместо тоже площадью в 18 м.

Путин также задекларировал 3 автомобиля - ГАЗ М21 и ГАЗ М-21-Р, а также "Ниву" - и автоприцеп "Скиф".

Супруга президента Людмила Путина за 2012 г. задекларировала 121 тыс. 374 рубля.

Ранее "Главред" сообщал, что согласно декларации, в 2012 году президент Украины Виктор Янукович получил 20 млн 388 314 гривен дохода. Зарплата Януковича составила 774 тысяч 877 гривен, а в качестве процентов по банковскому вкладу от финансовых учреждений он получил 4 млн 62 тысяч 437 гривен.