Опубликован "список Магнитского": в него попал выходец из Украины

В пятницу, 12 апреля, США опубликовали "список Магнитского", в который вошли 18 человек - один выходец из Украины, азербайджанец, узбек и 15 россиян.

Любопытно, что в список лиц, против которых США решили применить визовые и экономические санкции, не были включены высокопоставленные российские чиновники, сообщает Lenta.ru.

Как следует из списка, опубликованного на сайте минфина США, среди 18 лиц, которым запрещен въезд в США, оказались следователи Павел Карпов, Артем Кузнецов, Олег Сильченко и Наталья Виноградова, которые вели дело Сергея Магнитского. В списке также есть бывшая руководительница московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и бывшая сотрудница инспекции №25 Елена Химина, которые, по некоторым данным, участвовали в незаконном возврате НДС подставным компаниям.

Кроме них ограничения коснутся судей Алексея Криворучко, Сергея Подопригорова, Светланы Ухналевой и Елены Сташиной, бывшего высокопоставленного сотрудника Следственного комитета МВД, а ныне работника прокуратуры Олега Логунова, сотрудника прокуратуры Андрея Печегина, сотрудников ГУ МВД по Москве Алексея Дроганова и Дмитрия Толчинского, бывшего начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрия Комнова и начальника СИЗО "Матросская тишина" Ивана Прокопенко.

Наконец, в списке оказались бывший сотрудник полиции Леча Богатырев (Богатиров), возможно, причастный к убийству в Австрии бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова, и Казбек Дукузов, обвиняемый в убийстве журналиста Пола Хлебникова в 2004 году.

Ранее агентство France-Presse со ссылкой на свои источники утверждало, что в списке помимо россиян есть граждане Украины, Азербайджана и Узбекистана. В действительности речь идет не о гражданстве, а о месте рождения россиян. Так, Кузнецов родился в Баку, Прокопенко — в Виннице, а Сильченко — в Самарканде.

Издание напомнило, что первая версия "списка Магнитского", составленная в 2010 году членом сената США Бенджамином Кардином, включала в себя 60 фамилий. Позже Белому дому предложили включить в список 240, а затем и 280 российских граждан..

Ранее "Главред" сообщал, что в декабре 2012-го на сайте Белого дома появилась петиция, которая призывала включить в "список Магнитского" российского президента Владимира Путина. Однако администрация Барака Обамы настояла на том, что санкциям подвергнутся только те, чья связь со смертью Магнитского подтверждается "неопровержимыми и весомыми доказательствами".

Список, напомним, был назван в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, закон о его введении был принят конгрессом США в конце 2012 года.

Список предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских парламентариев, к нарушениям прав человека.

фото: kasparov.ru