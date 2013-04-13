На похороны Маргарет Тэтчер разослали 2 тысячи приглашений

На похороны бывшего премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, которые состоятся в Лондоне 17 апреля, приглашено более 2 тыс. человек.

Об этом со ссылкой на канцелярию главы правительства сообщает ИТАР-ТАСС.

Свое участие уже подтвердили королева Великобритании Елизавета II, премьер Дэвид Кэмерон, бывшие главы правительств Тони Блэр и Гордон Браун, лидер объединенной оппозиции Эд Милибэнд и экс-президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк.

На церемонию приглашены все бывшие премьеры Великобритании и президенты США, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер на похороны "железной леди" не приедет. Решение не посылать ей официальное приглашение было принято под давлением родственников покойной. Полагают, что это ухудшит отношения двух стран - бывших противников по Фолклендской войне.

Едва ли не самые ожидаемые на церемонии персоны - вдова президента США Рональда Рейгана Нэнси и экс-президент СССР Михаил Горбачев - заявили, что не смогут приехать на похороны по состоянию здоровью.

Раннее "Главред" сообщал, что организацией похорон Тэтчер занимается контрразведка МI5, секретариата национальной безопасности, полиции, Букингемского дворца, англиканской церкви, а также правительственных структур.

Также напомним, что служба в столичном соборе Св. Павла 17 апреля начнется в 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).