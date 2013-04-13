В Японии произошло мощное землетрясение, пострадали десятки человек

В ночь на субботу, 13 апреля, на острове Авадзи на западе Японии произошло мощное землетрясение, в результате которого пострадали не менее 22 человек.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы и спасательные службы сообщает РИА Новости.

Землетрясение на острове Авадзи префектуры Хёго произошло в 05.33 по местному времени (23.33 по Киеву). Его магнитуда изначально оценивалась как 6,0, однако затем была пересмотрена до 6,3. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров под землей. Толчки силой до 4 баллов ощущались в городах Кобе, Киото и Осаке.

Информации о жертвах пока нет. Как заявил ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, подземные толчки не привели к большим разрушениям и сбою в работе АЭС. Движение поездов на западе страны и работа аэропортов Кансай, Итами и Кобе восстановлены.

Метеорологическое агентство Японии не исключило, что повторные подземные толчки силой до пяти баллов будут фиксироваться в регионе еще около недели.

Землетрясение также оказало серьезное влияние на наземную транспортную связь. В Западно-японской железнодорожной компании сообщили о том, что функционирование высокоскоростных поездов из Синкамбе в Окаяму временно приостановлено. Кроме того, все электрички данной компании в префектуре Хиого также временно прекратили работу, сообщает "Синьхуа".

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале 2013-го на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение, из-за чего по трем направлениям было остановлено движение скоростных поездов "Синкансэн". Около 50 тыс. человек не смогли попасть на работу или на учебу.