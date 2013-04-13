Россия дала США ответ на "список Магнитского"

В субботу, 13 апреля, Россия обнародовала список из 18 американских граждан, которым запрещен въезд в РФ. Этот шаг российской стороны стал ответом на "список Магнитского" США. В российском списке - американцы, причастные к спецтюрьме в Гуантанамо, и правоохранители, занимавшиеся делом "оружейного барона" Виктора Бута.

В первую часть списка попали американцы, по мнению РФ, причастные к легализации и применению пыток в спецтюрьме в Гуантанамо, сообщает РИА Новости.

Это: руководитель аппарата вице-президента США в 2005-2008 годах Дэвид Эддингтон, юридический советник министерства юстиции США в 2001-2003 годах Джон Ю, командующий базой ВМС США в Гуантанамо в 2002-2003 годах Джеффри Миллер, командующий базой ВМС США в Гуантанамо в 2010-2012 годах Джеффри Харбесон,

Вторая часть списка содержит имена причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом: судья окружного суда южного округа штата Нью-Йорк Джед Ракофф (судья-председатель по делу летчика Константина Ярошенко), федеральный прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Притиндер Бхарара (прокурор на процессе по делу бизнесмена Виктора Бута); бывший федеральный прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Майкл Гарсиа (прокурор на процессе по делу Бута).

В эту часть списка также включены заместители федерального прокурора по южному округу штата Нью-Йорк: Брендан Макгвайр, Анджан Сахни, Кристиан Эверделл, Дженна Дэбс — все они были следователями по делу Бута; двое следователей по делу Ярошенко — Кристофер Лавин и Майкл Розензафт.

Кроме того, во вторую часть списка входят старшие специальные агенты Агентства по борьбе с наркотиками Луис Мильоне (руководитель оперативной группы по поимке Бута) и Сэм Гайе, спецагенты Агентства по борьбе с наркотиками Роберт Захарьяшевич и Дерек Одни и агент ФБР Грегори Коулман (руководитель следственной группы по делу Егора Чернова).

Ранее "Главред" сообщал, что 12 апреля США опубликовали "список Магнитского", в который включили 18 российских чиновников, по мнению американцев, причастных к гибели аудиторе фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

фото: пресс-служба "Единой России"