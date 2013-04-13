Иран испытал три новых типа ракет

В Иране военные заявили об успешном испытании трех новых ракет собственного производства.

Об этом со ссылкой на иранское агентство Farc сообщает РИА Новости.

"Три типа ракет, разработанных армией и оборонной промышленностью страны, были успешно испытаны на последних учениях сухопутных войск", — цитирует агентство генерал-лейтенанта иранской армии Киумарса Хэйдари.

Генерал не уточнил характеристики новых ракет, однако отметил, что речь идет о ракетах "земля-земля", испытания которых ранее не проводились. По его словам, они отличаются от ракет типа Naze'at 10 и Fajr 5 (Фардж-5), которые были испытаны в ходе военных учений в середине марта.

По данным Farc, Naze'at является баллистической ракетой малой дальности (100-130 километров), дальность стрельбы "Фаджр-5" — 75 километров.

Военные Ирана отметили, что проводимые ракетные испытания направлены на усиление обороноспособности страны.

Ранее "Главред" сообщал, что еще один мировой изгой – КНДР – разместила на восточном побережье ракеты "Мусудан", которые ни разу не проходили испытания, поэтому в случае провала их старта может запустить несколько дургих ракет разной дальности.