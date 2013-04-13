В Перу автобус упал в пропасть, погибли 26 человек

В субботу, 13 апреля, на севере Перу произошла страшная авария, жертвами которой стали, по меньшей мере, 26 человек, а еще семь получили ранения, когда автобус съехал в пропасть.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает РИА Новости.

Авария произошла на горной дороге в районе Анд. Автобус, по не установленной пока причине, потерял управление и съехал с дороги, после чего упал в пропасть глубиной порядка 200 метров.

Другие подробности произошедшего пока не уточняются.

Ранее "Главред" сообщал, что 27 апреля в Перу произошла похожая авария - рейсовый пассажирский автобус рухнул в пропасть - погибли 24 человека, еще 30 были доставлены в больницы с тяжелыми травмами.