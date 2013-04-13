На Бали потерпел крушение самолет, пострадали 50 человек: опубликованы фото

В субботу на индонезийском острове Бали потерпел крушение самолет местной авиакомпании Lion Air. В результате падения авиалайнера в море пострадали около 50 человек.

Об этом со ссылкой на агентство Antara и местные власти сообщает РИА Новости.

По данным местных властей, на борту самолета находился 101 пассажир и семь членов экипажа. Агентство Франс Пресс передает, что в самолете были более 130 человек. Все находившиеся на борту авиалайнера живы.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы Kasih Ibu и Sanglah с легкими ранениями, переломами и травмами головы. Четверо были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Самолет совершал рейс из города Бандунг, столицы индонезийской провинции Западная Ява. Авиалайнер Boeing 737 900 ER был произведен в 2012 году и лишь полгода находился в эксплуатации. Он пилотировался опытным индонезийским летчиком М.Газали, при заходе на посадку в международном аэропорту "Нгурах-Рай" в условиях экваториального ливня промахнулся мимо полосы и упал на мелководье. Его фюзеляж оказался расколот в ближней к хвосту части.

Ранее "Главред" сообщал, что в мае 2012-го Индонезии произошло крушение российского самолета Superjet-100, во время которого погибли 45 человек.