Заключенные Гуантанамо подняли бунт

Заключенные тюрьмы Гуантанамо, в которой американские военные содержат подозреваемых в терроризме, подняли бунт.
Заключенные военной тюрьмы на базе США в Гуантанамо напали на охрану.
Об этом сообщает ВВС.
Как сообщили американские военные, арестанты перекрыли обзор камерам наблюдения и завесили окна, а когда охрана зашла внутрь камер, чтобы убрать то, что мешает обзору, на них напали заключенные.
Серьезных ранений, по словам американских военных, никто не получил.
Бунт произошел в той части тюрьмы, где в конце февраля несколько десятков заключенных объявили голодовку.
Отметим, ранее центр задержаний на американской военно-морской базе Гуантанамо, расположенной на Кубе, стал самой дорогой тюрьмой в мире.
По официальным данным, на содержание одного заключенного здесь выделяется в несколько раз больше, чем четырехлетнее обучение в самых престижных колледжах США, и в 30 раз дороже содержания заключенных в тюрьмах, находящихся непосредственно на территории США.