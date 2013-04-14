Заключенные Гуантанамо подняли бунт

Заключенные военной тюрьмы на базе США в Гуантанамо напали на охрану.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщили американские военные, арестанты перекрыли обзор камерам наблюдения и завесили окна, а когда охрана зашла внутрь камер, чтобы убрать то, что мешает обзору, на них напали заключенные.

Серьезных ранений, по словам американских военных, никто не получил.

Бунт произошел в той части тюрьмы, где в конце февраля несколько десятков заключенных объявили голодовку.

Отметим, ранее центр задержаний на американской военно-морской базе Гуантанамо, расположенной на Кубе, стал самой дорогой тюрьмой в мире.

По официальным данным, на содержание одного заключенного здесь выделяется в несколько раз больше, чем четырехлетнее обучение в самых престижных колледжах США, и в 30 раз дороже содержания заключенных в тюрьмах, находящихся непосредственно на территории США.