Сегодня в Венесуэле пройдут выборы президента

В Венесуэле сегодня, 14 апреля, пройдут внеочередные выборы президента.

Избирательным правом в стране обладают 19 млн человек, для которых будут открыты 13 тысяч избирательных участков, оборудованных электронной системой голосования, передает ИТАР-ТАСС.

На этот раз на высший государственный пост баллотируются семь кандидатов, однако основная борьба развернется между временно исполняющим обязанности президента Николасом Мадуро и лидером оппозиционного Блока демократического единства Энрике Каприлесом.

Как отмечают эксперты, сегодня Венесуэле предстоит выбрать между социализмом, который покойный Уго Чавес строил на протяжении последних 14 лет, и капитализмом, приверженцем которого является Энрике Каприлес.

Напомним, что смертельно больной Чавес, уезжая в декабре прошлого года на Кубу, где ему предстояла очередная операция, в прямом телеэфире назвал Николаса Мадуро своим преемником и призвал венесуэльцев голосовать за него в случае внеочередных выборов.

Борьба за президентское кресло обещает быть крайне напряженной: Энрике Каприлес имеет опыт участия не только в губернаторских, но и в президентских выборах: в октябре прошлого года он "скрестил шпаги" с Уго Чавесом и добился весьма достойного результата, набрав 44%.

Этот результат удивил многих, учитывая, что Чавес был безусловным политическим тяжеловесом и за свою долгую карьеру не проиграл ни одних выборов, поэтому противостоять ему было в высшей степени трудно.

Чавес набрал тогда более 8 млн голосов, а Каприлес – 6,5 млн, и теперь оппозиционный кандидат уверен, что те, кто поддержал его в 2012 году, снова отдадут свои голоса за его кандидатуру.

Вся его предвыборная кампания была направлена на то, чтобы перетянуть в свой лагерь часть сторонников Чавеса, которые по той или иной причине не согласны с кандидатурой Мадуро.

В свою очередь Мадуро во всех выступлениях в ходе избирательной кампании всячески подчеркивал, что Чавес – его духовный отец, поэтому голосовать за него – это то же самое, что голосовать за Чавеса.

И, хотя ни у кого в Венесуэле нет сомнений в том, что большая часть традиционного электората Чавеса поддержит Мадуро, все признают, что он лишен харизмы, благодаря которой умерший лидер боливарианской революции завоевывал симпатии миллионов.

К тому же Мадуро никогда не участвовал в выборах: его политическая карьера прошла в профсоюзах, а потом в стенах парламента и министерства иностранных дел, которое он долгое время возглавлял.