Ким Чен Ын после угрозы начать войну исчез: его не видели уже две недели

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже две недели не появляется на публике.

Об этом сообщает РИА Новости.

В последний раз Ким Чен Ын был замечен на заседании Трудовой партии Кореи 1 апреля, и с тех пор на публике не появлялся.

По словам южнокорейских аналитиков, лидер КНДР и ранее подолгу избегал публичных выступлений, однако в этом месяце его исчезновение из поля зрения общественности происходит на фоне повышенной напряженности в регионе после объявления Пхеньяном о готовности осуществить тестовый пуск баллистической ракеты.

Сотрудник разведслужбы Южной Кореи опроверг слухи о готовящемся перевороте в Пхеньяне, заметив, что никакого необычного движения вокруг лидера КНДР не замечено. Другой источник, специализирующийся по КНДР, предположил, что отсутствие Ким Чен Ына является частью "психологической войны, направленной на привлечение внимания Южной Кореи и США".

Напомним, начале марта КНДР отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении, а через месяц объявила о готовности осуществить тестовый пуск баллистической ракеты средней дальности "Мусудан".

На днях появились сообщения, что северокорейские специалисты закончили заправку ракет топливом.

В минувшую пятницу Южная Корея заявила о готовности к началу переговоров с Пхеньяном. Пока официальной реакции Севера на предложение Сеула не поступало.

Эксперты Республики Корея рассматривают вероятность того, что Ким Чен Ын прислушается к сообщениям из Сеула и сменит воинственный тон.

Однако старший научный сотрудник Института исследования мира и объединения при Сеульском национальном университете заявил, что лидер КНДР не имеет причин прекращать воинственную риторику.