Санкции США по "закону Магнитского" касаются и украинца

Министерство финансов США обнародовало "список Магнитского" из 18 имен, в который вошли выходцы из России, Украины, Азербайджана и Узбекистана.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 16 человек из списка напрямую связаны с делом аудитора фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. В то же время, имена еще двух человек остаются неизвестны.

Напомним, что закон, принятый в США, назван в память об умершем в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, был принят конгрессом США в конце 2012 года.

Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении людей, причастных, по мнению американских парламентариев, к нарушениям прав человека.